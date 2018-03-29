Погребняк: «Спартак» неслучайно идёт на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство"

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в преддверии матча Премьер-лиги со "Спартаком" отметил, что в прошлом сезоне спокойно воспринял чемпионство «красно-белых».

— Давайте о предстоящем матче. Покинув «Спартак», вы никогда не скрывали своей антипатии к этой команде. Чемпионство «красно-белых» восприняли болезненно?

— Да нет, что вы.

— Просто в апреле прошлого года вы сказали, что с первым местом «Спартака» нужно что-то делать.

— Такое у меня хорошее чувство юмора (смеется). Если серьезно, сейчас это гранд нашего чемпионата с отличным подбором футболистов. Неслучайно «Спартак» идет на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство.

Поединок 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Тосно» состоится 31 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве.