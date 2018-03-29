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Погребняк: «Спартак» неслучайно идёт на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство"
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Погребняк: «Спартак» неслучайно идёт на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство" 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в преддверии матча Премьер-лиги со "Спартаком" отметил, что в прошлом сезоне спокойно воспринял чемпионство «красно-белых».
— Давайте о предстоящем матче. Покинув «Спартак», вы никогда не скрывали своей антипатии к этой команде. Чемпионство «красно-белых» восприняли болезненно?
— Да нет, что вы.
— Просто в апреле прошлого года вы сказали, что с первым местом «Спартака» нужно что-то делать.
— Такое у меня хорошее чувство юмора (смеется). Если серьезно, сейчас это гранд нашего чемпионата с отличным подбором футболистов. Неслучайно «Спартак» идет на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство.
Поединок 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Тосно» состоится 31 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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