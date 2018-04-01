Ещё
«Анжи» — «Краснодар» — 1:1. Видеообзор матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» — «Краснодар» — 1:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Краснодар» не сумел победить «Анжи» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отличившийся на 33-й минуте. Гости сравняли счёт благодаря точному удару полузащитника Олега Данченко на последней минуте добавленного времени.
«Краснодар» с 41 очком занимает 5-е место в турнирной таблице российского первенства. «Анжи» (24) располагается на 14-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Адвокат Маркус Мотта – о Тьяго Силве, Неймаре, «Барселоне», «ПСЖ» Оланаре, Вернблум и Фернандо претендуют на звание MVP 24-го тура РФПЛ Дубль Оланаре принёс «Амкару» волевую победу над «Локомотивом» в Москве
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов: «Фергюсон, больше не болтай»
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола47
Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российский боец побил соперника за 10 секунд5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение