«Анжи» — «Краснодар» — 1:1. Видеообзор матча

«Краснодар» не сумел победить «Анжи» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отличившийся на 33-й минуте. Гости сравняли счёт благодаря точному удару полузащитника Олега Данченко на последней минуте добавленного времени.

«Краснодар» с 41 очком занимает 5-е место в турнирной таблице российского первенства. «Анжи» (24) располагается на 14-й строчке.