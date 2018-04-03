Арбитр Галимов рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС, 3 апреля. Роман Галимов из Улан-Удэ назначен главным арбитром матча 25-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Ассистентами Галимова будут Дмитрий Чельцов и Дмитрий Сафьян (оба — Москва), резервным судьей — Роман Чернов из Москвы. Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 7 апреля в Санкт— Петербурге, начало — 16:30 мск.
Встречу «СКА-Хабаровск» — «Амкар» обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Рубин — „Ахмат“ — Алексей Матюнин (Москва), „Арсенал“ — „Уфа“ — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), „Тосно“ — »Урал" — Артем Чистяков (Азов), «Локомотив» — «Ростов» — Евгений Турбин (Дмитров), «Анжи» — "Спартак" — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ЦСКА — «Динамо» — Сергей Карасев (Москва).