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Гол Данченко в добавленное время принёс «Анжи» ничью в матче с «Краснодаром»
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Гол Данченко в добавленное время принёс «Анжи» ничью в матче с «Краснодаром» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Краснодар» не сумел победить «Анжи» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отличившийся на 33-й минуте. Гости сравняли счёт на последней минуте добавленного времени благодаря голу полузащитника Олега Данченко.
«Краснодар» с 41 очком занимает 5-е место в турнирной таблице российского первенства. «Анжи» (23) располагается на 14-й строчке.
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