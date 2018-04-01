Гол Данченко в добавленное время принёс «Анжи» ничью в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» не сумел победить «Анжи» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон , отличившийся на 33-й минуте. Гости сравняли счёт на последней минуте добавленного времени благодаря голу полузащитника Олега Данченко

«Краснодар» с 41 очком занимает 5-е место в турнирной таблице российского первенства. «Анжи» (23) располагается на 14-й строчке.