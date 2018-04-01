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«Краснодар» — «Анжи»: стали известны стартовые составы
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«Краснодар» — «Анжи»: стали известны стартовые составы 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Анжи» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 1 апреля, на стадионе «ФК Краснодар».
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Калинин, Мамаев, Шатов, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Тетрашвили, Бакаев, Хамдамов, Лескано, Будковский.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Анжи». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
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