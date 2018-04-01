«Краснодар» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Анжи» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 1 апреля, на стадионе «ФК Краснодар».

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Калинин, Мамаев, Шатов, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Тетрашвили, Бакаев, Хамдамов, Лескано, Будковский.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Анжи». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.