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Лахиялов: единственный вариант «Анжи» в игре с «Краснодаром» — поставить автобус
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Лахиялов: единственный вариант «Анжи» в игре с «Краснодаром» — поставить автобус 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура РФПЛ между махачкалинским клубом и «Краснодаром».
«Самое важное и для «Анжи», и для всей республики — чтобы команда сохранила прописку в высшем дивизионе. Мы все надеемся, что вылета удастся избежать. Последние матчи показали, что по игре в целом неплохо смотримся, но есть проблемы в обороне. Впереди всё в порядке — голы приходят, но пока результаты не очень.
Пока что «Анжи» не готов играть с «Краснодаром» на встречных курсах. Единственный вариант — поставить автобус и рассчитывать на быстрые контратаки. «Краснодар» — та команда, у которой нет плана Б. Если у них пойдёт, это будет «Бавария», а если нет, то это будет не «Краснодар», начнётся навал. Поэтому надо заставить краснодарцев понервничать», — сказал Лахиялов в эфире телеканала «Наш футбол».
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