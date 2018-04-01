Лахиялов: единственный вариант «Анжи» в игре с «Краснодаром» — поставить автобус

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура РФПЛ между махачкалинским клубом и «Краснодаром».

«Самое важное и для «Анжи», и для всей республики — чтобы команда сохранила прописку в высшем дивизионе. Мы все надеемся, что вылета удастся избежать. Последние матчи показали, что по игре в целом неплохо смотримся, но есть проблемы в обороне. Впереди всё в порядке — голы приходят, но пока результаты не очень.

Пока что «Анжи» не готов играть с «Краснодаром» на встречных курсах. Единственный вариант — поставить автобус и рассчитывать на быстрые контратаки. «Краснодар» — та команда, у которой нет плана Б. Если у них пойдёт, это будет «Бавария», а если нет, то это будет не «Краснодар», начнётся навал. Поэтому надо заставить краснодарцев понервничать», — сказал Лахиялов в эфире телеканала «Наш футбол».