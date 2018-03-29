Валерий Карпин: Юсупову пока не хватает игрового ритма 

Напомним, Юсупов пропустил полгода из-за травмы крестообразных связок колена.
— Как оцениваете состояние Артура Юсупова, который принял участие в контрольном матче против «Ахмата»? — Он провел на поле 60 минут. Ему пока что не хватает игрового ритма, — заявил Карпин. — Думаю, что недели через две можно будет говорить о его полной готовности.
Отметим, что Юсупов не играл за «Ростов» в официальных матчах с октября 2017 года.
В матче 24-го тура РФПЛ 1 апреля подопечные Карпина на своем поле сыграют с ЦСКА, "Советский Спорт" проведет текстовую трансляцию встречи.