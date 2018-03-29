Валерий Карпин: Юсупову пока не хватает игрового ритма

Отметим, что Юсупов не играл за «Ростов» в официальных матчах с октября 2017 года.

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