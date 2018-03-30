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Финал Школьной спортивной лиги по самбо пройдет в школе №1505 «Преображенская»
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Финал Школьной спортивной лиги по самбо пройдет в школе №1505 «Преображенская» 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Сильнейшие самбисты-юниоры выступят на Преображенке.
В эту субботу в нашем районе стартует городское первенство по самбо среди девушек и юношей от 10 до 17 лет. Начнут соревнования самые юные спортсмены 11-12 лет. Первенство проходит по олимпийской системе. Проводит соревнования Центр патриотического воспитания и школьного спорта московского департамента образования. Как отмечает сотрудник Центра Роман Чуканов, соревнования проходят в условиях честной борьбы.
Самые сильные самбисты Школьной спортивной лиги, которые докажут свои умения победами, будут участвовать во Всероссийских и Международных соревнованиях по самбо.
Финал спортивной лиги по самбо намечен на 31 марта в Физкультурно-оздоровительном комплексе школы №1505 «Преображенская». Адрес ФОКа: Большая Черкизовская, 23. Соревнования начинаются в 11 часов. Посмотреть соревнования могут все желающие.
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