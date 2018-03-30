18-летняя Евгения Медведева рассказала, что носит исключительно драгоценности

@jmedvedevaj18-летняя Евгения Медведева рассказала, что носит исключительно драгоценностиКарьера серебряной призерки зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой (18) идет в гору. Девушка стала соведущей шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети». На лед теперь будут выходить не звезды, а их дети! Медведева вместе с Алексеем Ягудиным стали ведущими проекта. Возможно, в связи с новой для себя ролью спортсменка начала охотно давать интервью, рассказывая поклонникам о том, что ей нравится и чем она живет. В одной из недавних бесед с журналистами фигуристка рассказала, что принципиально не носит бижутерию — только украшения из благородных металлов: Перед Олимпиадой я заказала себе в подарок колечко с небольшим бриллиантом, сама выбрала себе и оправу, и камень, и мама с бабушкой сделали мне такой подарок. Я не ношу бижутерию. Только настоящие драгоценности.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 12 Дек 2016 в 11:45 PST Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 24 Ноя 2016 в 7:20 PST Поклонники с интересом следят за Женей в соцсетях, поздравляя со всеми успехами. Правда, некоторые опасаются, как бы талантливая фигуристка не стала меньше внимания уделять спортивной карьере, как это было с Аделиной Сотниковой . Напомним, завоевав золото на Олимпиаде в Сочи, Аделина начала активно участвовать в светской жизни и телешоу, все реже выходя на лед. Сейчас подписчики Медведевой пишут ей: «Женя, ты лучшая! Главное, продолжай кататься и не пропадай!», «Первый канал это очень круто, главное не повторить путь Сотниковой, которая исчезла потом!», «Женя, мы тебя любим!». А тем временем Елена Ваенга впервые за долгое время показала маленького сына.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 23 Мар 2018 в 1:55 PDT Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 29 Апр 2017 в 5:28 PDT