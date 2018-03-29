Футбол или сельское хозяйство? На каких полях команды РФПЛ проводят матчи

Не показывайте этот текст Мирче Луческу

«Пусть агроном выйдет и пасет здесь кур или коз, если у него есть — на таком поле играть нельзя»Р. Н. Широков

Прошел уже почти месяц после возобновления чемпионата России по футболу. Но как показала практика, далеко не все клубы РФПЛ оказалсь готовы к тому, что календарная весна и фактическая весна — в России немного разные понятия.

Мы изучили все поля, на которых проводились мартовские туры Премьер-лиги, чтобы посмотреть, кто из клубов ответственно подошел к работе. В этой подборке не будет стадионов «СКА-Хабаровска» и «Уфы» (там уложен искусственный газон), «Амкара» (там не знают, как ухаживать даже за искуственным газоном) и «Тосно» (команда проводила единственный домашний матч в этом году не на «Петровском», а в Саранске — и это разовая акция).

Well done

Питерцам проще всего. Несмотря на статус самого северного города Премьер-лиги («Тосно» южнее во всех отношениях) на стадионе «Санкт-Петербург» есть крыша, которая позволяет не обращать внимания на погодные условия. Хотя, даже и без крыши местные агрономы после критики Широкова научились работать качественно: на февральских еврокубковых матчах газон на «Петровском» был одним из лучших в стране.

«Спартак» — еще один образец того, как надо работать с газоном. И это несмотря на обильные снегопады, которыми природа баловала столицу почти весь февраль. Здесь комментарии излишни.

«Краснодар»

Было бы странно, если бы Сергей Галицкий , повернутый (в лучшем смысле этого слова) на «Краснодаре», позволил газону стадиона быть в непотребном виде. Крепкая пятерка. Хотя, краснодарцам в этом плане помогла и погода. Самое страшное, что было минувшей зимой на Кубани — это один январский день с «минус три». В большинстве случаев температура была плюсовой.

«Ахмат»

На Кавказе тоже не такие суровые зимы, как в центральной части России. Так что перед агрономами «Ахмата» стояла не самая сложная задача. И халтуры здесь никакой не было.

«Анжи»

Несколько лет назад в Каспийске были большие проблемы с газоном. Но все они давно разрешились. На сегодняшний день поле «Анжи-Арены» не смог бы раскритиковать даже Мирча Луческу

Medium

ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо»

Учитывая снегопады, можно было бы сказать, что московские клубы сделали все возможное, чтобы газоны на их стадионах были в состоянии близком к идеальному. Но есть одно «но». И имя этому «но» — «Спартак», который, находясь в тех же условиях, сумел подготовиться к футбольной весне на порядок лучше.

«Арсенал»

Тульских агрономов этой весной по уровню мастерства можно поставить в один ряд с местными оружейниками, самовароделами и пряниколепами. Конечно, идеальным газон на «Арсенале» назвать сложно. Но в сравнении с некоторыми более южными регионами на нем можно хотя бы играть в футбол!

«Ростов»

Хочется понять логику людей, которые дали добро проводить на таком газоне матчи Премьер-лиги. В недавней встрече «Ростова» и «Зенита» на этом покрытии травмы получили сразу три игрока питерской команды. Для справки: полянваря и весь февраль на берегах Дона была плюсовая температура, порой доходившая до десяти градусов тепла. Хотелось бы проявить понимание, но в трех часах езды от «Олимпа-2» находится Краснодар…

В Екатеринбурге тоже все очень плохо. В этом не так давно убедились игроки московского «Локомотива». Хорошо, что обошлось без травм. Но назвать футболом (пусть и весенним), то что происходило и продолжает происходить на поле «Урала», нельзя.

Совсем скоро на этом стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу. И руководство «Казань-Арены» уже предпринимает соответствующие действия. Видите островок чуть правее центрального круга? Там есть трава!