Футбол или сельское хозяйство? На каких полях команды РФПЛ проводят матчи 

Не показывайте этот текст Мирче Луческу
«Пусть агроном выйдет и пасет здесь кур или коз, если у него есть — на таком поле играть нельзя»Р. Н. Широков
Прошел уже почти месяц после возобновления чемпионата России по футболу. Но как показала практика, далеко не все клубы РФПЛ оказалсь готовы к тому, что календарная весна и фактическая весна — в России немного разные понятия.
Мы изучили все поля, на которых проводились мартовские туры Премьер-лиги, чтобы посмотреть, кто из клубов ответственно подошел к работе. В этой подборке не будет стадионов «СКА-Хабаровска» и «Уфы» (там уложен искусственный газон), «Амкара» (там не знают, как ухаживать даже за искуственным газоном) и «Тосно» (команда проводила единственный домашний матч в этом году не на «Петровском», а в Саранске — и это разовая акция).
Well done
Питерцам проще всего. Несмотря на статус самого северного города Премьер-лиги («Тосно» южнее во всех отношениях) на стадионе «Санкт-Петербург» есть крыша, которая позволяет не обращать внимания на погодные условия. Хотя, даже и без крыши местные агрономы после критики Широкова научились работать качественно: на февральских еврокубковых матчах газон на «Петровском» был одним из лучших в стране.
«Спартак» — еще один образец того, как надо работать с газоном. И это несмотря на обильные снегопады, которыми природа баловала столицу почти весь февраль. Здесь комментарии излишни.
«Краснодар»
Было бы странно, если бы Сергей Галицкий, повернутый (в лучшем смысле этого слова) на «Краснодаре», позволил газону стадиона быть в непотребном виде. Крепкая пятерка. Хотя, краснодарцам в этом плане помогла и погода. Самое страшное, что было минувшей зимой на Кубани — это один январский день с «минус три». В большинстве случаев температура была плюсовой.
«Ахмат»
На Кавказе тоже не такие суровые зимы, как в центральной части России. Так что перед агрономами «Ахмата» стояла не самая сложная задача. И халтуры здесь никакой не было.
«Анжи»
Несколько лет назад в Каспийске были большие проблемы с газоном. Но все они давно разрешились. На сегодняшний день поле «Анжи-Арены» не смог бы раскритиковать даже Мирча Луческу.
Medium
ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо»
Учитывая снегопады, можно было бы сказать, что московские клубы сделали все возможное, чтобы газоны на их стадионах были в состоянии близком к идеальному. Но есть одно «но». И имя этому «но» — «Спартак», который, находясь в тех же условиях, сумел подготовиться к футбольной весне на порядок лучше.
«Арсенал»
Тульских агрономов этой весной по уровню мастерства можно поставить в один ряд с местными оружейниками, самовароделами и пряниколепами. Конечно, идеальным газон на «Арсенале» назвать сложно. Но в сравнении с некоторыми более южными регионами на нем можно хотя бы играть в футбол!
«Ростов»
Хочется понять логику людей, которые дали добро проводить на таком газоне матчи Премьер-лиги. В недавней встрече «Ростова» и «Зенита» на этом покрытии травмы получили сразу три игрока питерской команды. Для справки: полянваря и весь февраль на берегах Дона была плюсовая температура, порой доходившая до десяти градусов тепла. Хотелось бы проявить понимание, но в трех часах езды от «Олимпа-2» находится Краснодар…
В Екатеринбурге тоже все очень плохо. В этом не так давно убедились игроки московского «Локомотива». Хорошо, что обошлось без травм. Но назвать футболом (пусть и весенним), то что происходило и продолжает происходить на поле «Урала», нельзя.
Совсем скоро на этом стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу. И руководство «Казань-Арены» уже предпринимает соответствующие действия. Видите островок чуть правее центрального круга? Там есть трава!