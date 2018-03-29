Руководители Дагестана, ФСБР и Карелин поддержали флешмоб к ЧЕ по спортивной борьбе 

МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Флешмоб, посвященный чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в дагестанском Каспийске, поддержали врио главы Дагестана Владимир Васильев, депутат Госдумы Александр Карелин и вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe), первый вице— президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Флешмоб, посвященный чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе, набирает популярность. Известные спортсмены, коллективы министерств, соотечественники из других регионов фотографируются с табличкой Welcome to the Republic of Dagestan, приветствуя иностранных гостей предстоящего чемпионата. Акцию также поддержали и Владимир Васильев вместе с Александром Карелиным и Георгием Брюсовым во время встречи в Махачкале", — сказал представитель пресс— службы.
По его словам, в рамках встречи с руководителем региона Карелин и Брюсов обсудили подготовку и проведение ЧЕ-2018 в Каспийске.
"Ваша поддержка, четкое целеположение, модернизация спорткомплекса, привлечение медийных ресурсов располагают всех остальных участников. Важно продемонстрировать, что это событие не только для борцов — ведь, по сути, именно сейчас наши команды начинают отбор спортсменов к Олимпийским играм в Токио — но это событие для всего российского спорта", — сказал Карелин, слова которого приводит собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе, все снимки по флешмобу размещаются в социальных сетях с тегом #kaspeuro2018.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске — городе-спутнике Махачкалы. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты UWW. Васильев возглавляет оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата.