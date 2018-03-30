В Дагестане в преддверии ЧЕ-2018 по борьбе проводят обучающие тренинги по приему гостей

МАХАЧКАЛА, 30 марта. / ТАСС /. Обучающие тренинги и мастер-классы по приему гостей организовали в Дагестане для работников гостиниц в преддверии чемпионата Европы 2018 года по спортивной борьбе, который пройдет в городе Каспийске. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы министерства по туризму и художественным промыслам республики Наталья Закрияева.

"Для улучшения качества обслуживания гостей и участников чемпионата Европы (по спортивной борьбе) специалисты филиала Российского госуниверситета туризма и сервиса в Махачкале провели обучающий тренинг для администраторов службы приема и размещения, общепита, а также мастер-класс для горничных", — сказала Закрияева.

По данным ведомства, в регионе создали рабочую группу по мониторингу и анализу текущего состояния коллективных средств размещения. Уже проинспектировали 39 гостиниц, 4 туристические базы и 7 санаториев, которые вошли в реестр гостиниц, предусмотренных для размещения участников и гостей чемпионата.

"Комиссия изучила готовность коллективных средств размещения к выполнению рекомендаций по организации питания и размещения, наличие регистрации на сайтах, наполнение сайтов гостиниц разделами по туристско-рекреационному потенциалу республики и маршрутной сети… наличие в каждой гостинице витрин с дагестанской сувенирной продукцией народных художественных промыслов. На сегодняшний день проблемы, в основном, связаны с подъездными дорогами к объектам, периодическими отключениями газа, электричества, а также проблемы со связью и доступом в интернет", — уточнили в пресс-службе.

ЧЕ-2018 по борьбе

В конце августа 2017 года UWW утвердил проведение чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года в Каспийске. Оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата возглавил врио главы Дагестана Владимир Васильев . В начале декабря 2017 года запустили официальный сайт чемпионата на русском, английском и французском языках.