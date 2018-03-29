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Антонио Конте: Посмотрим, сыграют ли Куртуа и Кристенсен против «Тоттенхэма»
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Антонио Конте: Посмотрим, сыграют ли Куртуа и Кристенсен против «Тоттенхэма» 

Советский спорт 26 минут назад
«Мы должны проверить пару ситуаций в случае с Тибо Куртуа и Андреасом Кристенсеном. Мы посмотрим, каким будет их физическое состояние, смогут ли они сыграть в воскресенье с „Тоттенхэмом“. На данный момент очень сложно с точностью сказать, каким будет мой выбор в воскресенье. Сначала мы должны проверить эти ситуации.
Необходимо подождать три дня, после чего я приму оптимальное решение относительно состава на воскресный матч. Несомненно, у нас есть две проблемы с Куртуа и Кристенсеном, которые мы должны проверить, но важнее всего, чтобы мы находились в должной физической форме и были способны провести хороший матч. Я должен принять оптимальное решение.
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Если Кристенсен не выйдет на поле в воскресенье, в стартовом составе его может заменить Гари Кэйхилл. Двое других защитников „синих“, Давид Луис и Итан Ампаду, травмированы и не примут участие в матче.
Давид Луис не сыграет, как минимум еще три недели. Он восстанавливается после проблемы с коленом. В центре обороны может сыграть Кэйхилл, но мы постараемся сделать так, чтобы Кристенсен восстановился. Ампаду травмирован и в этом сезоне не сыграет», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится 1 апреля и начнется в 18:00 по Москве.
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