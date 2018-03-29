15 апреля жителей района Старое Крюково приглашают принять участие в гонке с препятствиями 

Впервые в программе — забеги для школьников.
Массовый забег на 700 метров (6 и более простых препятствий). Школьники 7-10 лет.
Массовый забег на 1 км. (9 и более не сложных препятствий). Школьники 11-14 лет.
А также, уже ставшие популярными, забеги для взрослых:
Забег на 3 км. (15 и более препятствий для начального и среднего уровня подготовки).
— индивидуальный зачет среди мужчин,
— индивидуальный зачет среди женщин,
— соревнование среди пар (в паре должна быть минимум одна женщина).
Забег на 7 км. (21 и более препятствий для среднего и высокого уровня подготовки).
— индивидуальный зачет среди женщин,
— индивидуальный зачет среди мужчин,
— соревнование среди пар (в паре должна быть минимум одна женщина).
— соревнование среди команд (команда 5-8 человек, в команде должна быть минимум одна женщина).
Размер стартовых взносов для каждого участника составляет: 700 м. — 450 руб.
1 км. — 550 руб.
3 км. — 1200 руб. ;
7 км. — 1500 руб.
Регистрация до 7 апреля — на сайте:
https://reg.place/events/9huexy
Подробности:
на сайте http://zelcross.ru/ и на странице ВКонтакте https://vk.com/club144508307.