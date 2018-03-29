На «Арене Чертаново» пройдут матчи Всероссийского турнира «Chertanovo Cup»

Стал известен график проведения матчей Всероссийского турнира «Chertanovo Cup». Об этом администрация футбольной школы «Чертаново» объявила на своем сайте в среду, 28 марта.

Второй по счету турнир «Chertanovo Cup» развернется на домашней арене спортивного учреждения с 1 по 5 апреля. Участниками соревнований стали команды мальчиков 2008 года рождения из Москвы, Вологды, Тольятти, Омска, Нижнекамска, Подольска, Нижнего Новгорода, Тамбова, Кирова и Ростова.

Футболисты выступят в четырех группах: А, В, С и D. Команда «Чертаново-2» играет во второй, где ей предстоит встретиться в противостояниях с «Иртышом» из Омска, нижнекамским «Шинником» и столичным ЦСКА. А «Чертаново»-2008 сыграет в группе D, где поборется против московской «Родины», кировской СШ-5 и «Атруса» из Ростова.

После групповых игр победителям квартетов предстоит сыграть за 1-4 места.

Отметим, что в прошлогодних соревнованиях приняли участие 15 команд мальчиков и одна команда девочек на год старше. Победителями стали «чертановцы».

Фото: Футбольная школа «Чертаново»