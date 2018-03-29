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На «Арене Чертаново» пройдут матчи Всероссийского турнира «Chertanovo Cup»
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На «Арене Чертаново» пройдут матчи Всероссийского турнира «Chertanovo Cup» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Стал известен график проведения матчей Всероссийского турнира «Chertanovo Cup». Об этом администрация футбольной школы «Чертаново» объявила на своем сайте в среду, 28 марта.
Второй по счету турнир «Chertanovo Cup» развернется на домашней арене спортивного учреждения с 1 по 5 апреля. Участниками соревнований стали команды мальчиков 2008 года рождения из Москвы, Вологды, Тольятти, Омска, Нижнекамска, Подольска, Нижнего Новгорода, Тамбова, Кирова и Ростова.
Футболисты выступят в четырех группах: А, В, С и D. Команда «Чертаново-2» играет во второй, где ей предстоит встретиться в противостояниях с «Иртышом» из Омска, нижнекамским «Шинником» и столичным ЦСКА. А «Чертаново»-2008 сыграет в группе D, где поборется против московской «Родины», кировской СШ-5 и «Атруса» из Ростова.
После групповых игр победителям квартетов предстоит сыграть за 1-4 места.
Отметим, что в прошлогодних соревнованиях приняли участие 15 команд мальчиков и одна команда девочек на год старше. Победителями стали «чертановцы».
Фото: Футбольная школа «Чертаново»
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