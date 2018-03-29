Валерий Карпин: У «Ростова» боевой настрой, команда понимает, что нужно делать

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"Двухнедельная пауза: с одной стороны, это хорошо, а с другой — у нас семь человек уезжали в сборные. Волнует то, что исландцы играли в Америке. Это значительная смена часовых поясов плюс перелёт. Есть опасения касательно физического состояния, но не здоровья. Надеюсь, что они быстро отойдут от дороги и переключатся на клубные дела.

Играть нужно со всеми. Другое дело, что у нас трудные матчи идут подряд. Но настрой у нас боевой, все в хорошем настроении. Команда понимает, что нужно делать, и результат в будущем придёт", — цитирует Карпина официальный сайт донского клуба.