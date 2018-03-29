В «Монако» прокомментировали слухи о продаже клуба российским бизнесменом

В футбольном клубе «Монако» прокомментировали слухи о том, что владелец команды Дмитрий Рыболовлев хочет продать часть ее акций для последующей покупки «Милана».

"По поводу слухов о футбольном клубе «Монако», появившихся в СМИ в последние дни. Заявляю, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже «Монако», ни о покупке «Милан».

Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает проект в течение семь лет", — заявил вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев . Его слова приводит официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев может продать акции клуба ради покупки «Милана».