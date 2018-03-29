Ещё
В «Монако» прокомментировали слухи о продаже клуба российским бизнесменом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Монако» прокомментировали слухи о продаже клуба российским бизнесменом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В футбольном клубе «Монако» прокомментировали слухи о том, что владелец команды Дмитрий Рыболовлев хочет продать часть ее акций для последующей покупки «Милана».
"По поводу слухов о футбольном клубе «Монако», появившихся в СМИ в последние дни. Заявляю, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже «Монако», ни о покупке «Милан».
Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает проект в течение семь лет", — заявил вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев. Его слова приводит официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Рыболовлев может продать акции клуба ради покупки «Милана».
Газета.Ru: последние новости
Президент РФС назвал назначение российской бригады арбитров на ЧМ-2018 прогрессом Спортивный юрист: в случае неявки какой-то сборной на ЧМ-2018 будут применены санкции Эксперт: "Трактору" придется очень сложно в серии с "Ак Барсом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по российским борцам88
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Карпин продает квартиру с шестью туалетами47
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение