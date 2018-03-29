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«Отсутствуют даже попытки заработка». Болельщики «Амкара» написали письмо Максиму Решетникову
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«Отсутствуют даже попытки заработка». Болельщики «Амкара» написали письмо Максиму Решетникову 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Объединение болельщиков «Амкара» «Пермь Великая» обратилось к губернатору Пермского края с предложениями по стабилизации положения дел в футбольном клубе.
«Пермь Великая» предлагает ввести налоговые льготы для компаний, инвестирующих в футбол, изменить административный состав «Амкара», добавив специалистов с профильным экономическим образованием, публично контролировать расходы клуба, а также изменить подход к отношению с болельщиками. Кроме того, фанаты просят губернатора о личной встрече.
Приводим полный текст письма.
Часть 1  Часть 2  Часть 3  В краевом минспорте 59.ru пояснили, что правительство Пермского края не может устанавливать внешнее управление в футбольном клубе «Амкар», так как это частная организация.
— Футбольный клуб «Амкар» — частная организация, и именно его руководство должно формировать предложения по оздоровлению ситуации. Правительство Пермского края не может устанавливать внешнее управление. При этом краевые власти взятые на себя обязательства выполняют в полном объёме, предоставляя субсидию клубу, — сообщили 59.ru в Министерстве спорта. — Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляется по средствам отчётов, предоставляемых ФК «Амкар», а также финансовых проверок деятельности клуба. Вопрос предоставления налоговых льгот нужно прорабатывать отдельно. Как правило, налоговые льготы предоставляются предприятиям, которые в дальнейшем берут на себя повышенные социальные обязательства в пользу жителей региона.
В ФК «Амкар» 59.ru сообщили, что письмо — это инициатива болельщиков.
Ранее мы рассказывали о том, что «Пермь Великая» написала гневное письмо в адрес руководства клуба.
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