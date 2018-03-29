Посол Испании: Условия в Краснодаре просто великолепны

Посол Испании в России Игнасио Ибаньес выразил надежду, что сборной Испании будет комфортно на базе в Краснодаре. Ибаньес также назвал великолепными условия, созданные для пребывания испанских футболистов во время ЧМ-2108

— Во время проведения чемпионата мира по футболу в Краснодаре будут проживать наши спортсмены. Наши спортсмены, представители наших профильных организаций уже были на месте, в футбольном клубе «Краснодар» и смогли высоко оценить созданные там условия. Они просто великолепны. Надеюсь, что нашим спортсменам будет комфортно. Спасибо за это, — приводит слова посла РИА Новости

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