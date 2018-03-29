Захарова процитировала Достоевского в ответ Джонсону

"В отличие от вас, Борис Джонсон, мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — сказала она, передает РИА Новости

Ранее Джонсон заявил, что дело Скрипаля похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что «все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают».