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Буффон назвал тройку лучших сейвов в своей карьере
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Буффон назвал тройку лучших сейвов в своей карьере 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в интервью пресс-службе Лиги чемпионов поделился воспоминаниями о лучших сейвах в своей карьере. Одним из самых ярких моментов 40-летний голкипер туринцев назвал спасение в финале главного еврокубкового турнира в сезоне-2002/03 против «Милана» (0:0, 2:3 — по пенальти).
— Какие сейвы мне запомнились? Один — от Индзаги после удара головой, — сказал Буффон. — Второй — в матче против «Лиона» с близкого расстояния в прошлом сезоне. Еще был хороший сейв в матче с «Ньюкаслом», который тоже пришел мне в голову.
Когда я завершу карьеру, то пересмотрю все свои матчи.
Напомним, в сезоне-2017/18 «Ювентус» Буффона дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "Реалом" (3 апреля — в Турине; 11 апреля — в Мадриде).
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