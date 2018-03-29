Буффон назвал тройку лучших сейвов в своей карьере

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в интервью пресс-службе Лиги чемпионов поделился воспоминаниями о лучших сейвах в своей карьере. Одним из самых ярких моментов 40-летний голкипер туринцев назвал спасение в финале главного еврокубкового турнира в сезоне-2002/03 против «Милана» (0:0, 2:3 — по пенальти).

— Какие сейвы мне запомнились? Один — от Индзаги после удара головой, — сказал Буффон. — Второй — в матче против «Лиона» с близкого расстояния в прошлом сезоне. Еще был хороший сейв в матче с «Ньюкаслом», который тоже пришел мне в голову.

Когда я завершу карьеру, то пересмотрю все свои матчи.