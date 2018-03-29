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«Арсенал», «Атлетико» и «Наполи» ведут борьбу за голкипера «Байера»
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«Арсенал», «Атлетико» и «Наполи» ведут борьбу за голкипера «Байера» 

Советский спорт 2 часа назад
Как сообщает Kicker, 26-летний футболист получил предложения от «Атлетико», «Наполи» и лондонского «Арсенала».
Рейна отказался продлевать контракт с «Наполи»
Отмечается, что лидируют в борьбе за голкипера именно «пушкари», которые следят за его игрой с 2016 года.
Что касается «Атлетико», то испанцы рассматривают Лено на замену Яну Облаку, который может покинуть Мадрид этим летом, а «Наполи» хочет пригласить немца, поскольку голкипер Пепе Рейна, скорее всего, перейдет в «Милан».
В нынешнем сезоне Бернд Лено провел за леверкузенский клуб 31 матч, пропустил 38 мячей и 10 раз оставлял ворота «сухими».
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