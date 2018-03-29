Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее объявила о том, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее глава британского МИД в одном из заявлений провел аналогии между чемпионатом мира по футболу 2018 года в России и Олимпиадой 1936 года в Германии.

"Мы бы хотели напомнить Борису Джонсону и вообще всем британцам об уровне официальной представленности Великобритании на упомянутых Олимпийских играх 1936 года, о том, какие люди представляли Великобританию в Берлине в 1936 году", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Среди них она упомянула лорда Портала Лаверстока, возглавлявшего тогда Национальный олимпийский комитет Великобритании и капитана Эвана Хантера, занимавшего пост генерального секретаря этой организации. Берлин также посетили представители Великобритании в Международном олимпийском комитете лорд Абердар, лорд Дэвид Джордж Бергли, маркиз Дэкстед, сэр Ноэль Кертис Беннет, перечислила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, на Играх в нацистской Германии присутствовали британцы — главы различных международных спортивных федераций. «Указанные лица принимали участие в официальных мероприятиях, связанных с Олимпиадой, они были на стадионе, они были на открытии, они общались активно в 1936 году в Берлине с местным официозом», — обратила внимание Захарова.

"Я хотела бы напомнить, что к 1936 году Германия была уже отравлена соответствующей идеологией", — подчеркнула Захарова, напомнив также, что «к этому моменту была создана система концентрационных лагерей для противников нацистского режима, асоциальных элементов, осужденных лиц и других категорий граждан, действовали нюрнбергские расовые законы».