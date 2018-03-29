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Володин призвал не спешить с решением об отказе от анонимности в интернете
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Володин призвал не спешить с решением об отказе от анонимности в интернете 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Спешить отказываться от анонимности в интернете не нужно, при этом вопрос информационной безопасности граждан является вопросом безопасности государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня много таких в мире примеров: и Германия, и Великобритания. Но, думаю, прежде, чем принимать решение, надо все проанализировать с тем, чтобы четко понимать их последствия и эффективность. Они, с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой — должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы", — сказал Володин журналистам в четверг, отвечая на вопрос, стоит ли рассмотреть вариант отказа от анонимности в интернете.
Спикер Госдумы подчеркнул, что в первую очередь сейчас «лживая информация» идёт из-за рубежа.
"Как пример, неоднократно информация распространяется по угрозам взрывов, когда многочисленные анонимные звонки идут из США, и Украины, и ряда других стран. Поэтому уже это вопрос безопасности государства", — подчеркнул он.
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