Володин призвал не спешить с решением об отказе от анонимности в интернете

Вячеслав Володин. МОСКВА, 29 мар — РИА Новости . Спешить отказываться от анонимности в интернете не нужно, при этом вопрос информационной безопасности граждан является вопросом безопасности государства, заявил спикер Госдумы

"Сегодня много таких в мире примеров: и Германия, и Великобритания. Но, думаю, прежде, чем принимать решение, надо все проанализировать с тем, чтобы четко понимать их последствия и эффективность. Они, с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой — должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы", — сказал Володин журналистам в четверг, отвечая на вопрос, стоит ли рассмотреть вариант отказа от анонимности в интернете.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в первую очередь сейчас «лживая информация» идёт из-за рубежа.

"Как пример, неоднократно информация распространяется по угрозам взрывов, когда многочисленные анонимные звонки идут из США, и Украины, и ряда других стран. Поэтому уже это вопрос безопасности государства", — подчеркнул он.