Мальчик хочет в Тамбов. Калужанин посадил вертолет на тамбовскую автостоянку 

12 января пилот вертолета RobinsonR-44 II приземлил воздушное судно в центре Тамбова, на автомобильной стоянке клиентов и работников магазинов «Аксон» и «Ашан». Там он высадил двух человек и улетел. Вскоре вертолет вернулся, взял на борт двух человек и снова улетел. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=r49b0nLejYY После того, как в социальных сетях появилось видео посадки и взлета вертолета, Мичуринская транспортная прокуратура начала проверку, во время которой выяснилось, что пилот имел разрешение на полеты лишь за пределами Тамбова. Но в тот день он решил отклониться от маршрута. За нарушение правил использования воздушного пространства в отношении пилота, который, по сообщению «Комсомольской правде в Тамбове», является жителем Калуги, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства»). Мужчина оштрафован на две тысячи рублей.