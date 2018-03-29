Ещё
Здено Хара: Я хочу всегда стремиться к совершенству
Далее:
Читайте также:
Ещё

Здено Хара: Я хочу всегда стремиться к совершенству 

Советский спорт 1 час назад
— Я хочу работать, работать в течение года, сезона, летом, чтобы стать лучше. Все просто. Если не будешь к этому стремиться, остальные тебя догонят. Тогда станешь одним из многих. Я этого не хочу. Я хочу всегда стремиться к совершенству, — цитирует Хару официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в среду «Бостон» и 41-летний защитник заключили годичный контракт на $5 млн и $1,5 млн премиальных. Хара проводит 12-й сезон в этой команде и 20-й в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате на его счету 23 (7+16) очка.
Советский спорт: последние новости
Виталий Меньшиков: Не скрою, было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в приоритете оставался «Авангард» Николай Левников: Бригада Карасева будет представлять на ЧМ-2018 всю Россию Стивен Стэмкос: Не стоит не обращать внимание на болячки в концовке сезона перед плей-офф
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по российским борцам88
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Карпин продает квартиру с шестью туалетами46
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение