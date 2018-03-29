Здено Хара: Я хочу всегда стремиться к совершенству

— Я хочу работать, работать в течение года, сезона, летом, чтобы стать лучше. Все просто. Если не будешь к этому стремиться, остальные тебя догонят. Тогда станешь одним из многих. Я этого не хочу. Я хочу всегда стремиться к совершенству, — цитирует Хару официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в среду «Бостон» и 41-летний защитник заключили годичный контракт на $5 млн и $1,5 млн премиальных. Хара проводит 12-й сезон в этой команде и 20-й в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате на его счету 23 (7+16) очка.