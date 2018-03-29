ФСБ даст мессенджерам 10 дней на предоставление ключей шифрования

Федеральная служба безопасности дает организаторам распространения информации (таким как Telegram) не более десяти дней для предоставления ключей шифрования, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом, в частности, вносятся изменения в пункт приказа, который раньше звучал так: «Организатор распространения информации в сети „Интернет“ осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения».

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Новым приказом добавляется следующее: «В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».