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Александр Шашков стал игроком основной команды «Гелиос Санс»
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Александр Шашков стал игроком основной команды «Гелиос Санс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский баскетболист Александр Шашков подписал свой первый профессиональный контракт. 18-летний игрок будет выступать за клуб «Гелиос Санс» из словенского Домжале.
«Я очень рад остаться в Домжале, где я провёл последние три года, играя за команды U17 и U19, а в этом году также и за основную команды. Условия работы здесь невероятны, и я могу продолжать развиваться в топ-баскетболиста, получая здесь качественные тренировки и большое количество игрового времени в основной команде", — сказал Шашков.
Генеральный менеджер «Гелиос Санс» Матеуш Жупанчич отметил, что словенским клубам очень сложно удерживать многообещающих игроков, учитывая интерес от больших европейских клубов. «Мы очень польщены тем, что Саша выбрал наш клуб для своего первого профессионального контракта. Конечно, ему ещё предстоит проделать много работы, но воспитание молодых талантов — это именно то, чем занимается наш клуб. У нас уже молодёжь играет серьёзную роль на площадке. Надеюсь, когда-нибудь Шашков сможет стать лидером не только „Гелиос Санс“, но и своей национальной команды», — отметил Жупанчич.
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