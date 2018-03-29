Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс «Фронтовыми дорогами» пройдет в СЗАО

Московский государственный образовательный комплекс ( МГОК ), расположенный в Покровском-Стрешневе, объявил о начале приема заявок для участия во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе «Фронтовыми дорогами». Об этом сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МГОК Елена Голубкова.

— Фестиваль проводится в нашем образовательном комплексе с 2012 года. Однако в 2018 году было решено расширить формат конкурса до Всероссийского уровня в виде заочного участия, — пояснила Елена Голубкова.

Фестиваль-конкурс «Фронтовыми дорогами» проводится в два этапа. Первый включает в себя прием заявок, который стартует 1 апреля и завершится 20 апреля, а также отборочный заочный этап. Он продлится с 21 по 27 апреля. Очный второй этап пройдет с 27 апреля по 8 мая.

Гала-концерт и награждение победителей и участников состоятся 8 мая.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «художественное слово», «хореографическое исполнение», «вокально-хоровое исполнение».

Заявки на конкурс принимаются по адресу: frontroads@yandex.ru. С полной информацией можно ознакомиться на странице официальной группы фестиваля по адресу: https://vk.com/frontroads.

Адрес оргкомитета: МГОК, проезд Стратонавтов, дом 15, каб. 113. Телефон: 8 (495) 491-92-25.