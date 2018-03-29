9 фехтовальщиков на колясках из Башкирии в апреле едут на Чемпионат России

28-29 марта в Уфе прошёл Чемпионат республики по фехтованию на колясках среди мужчин и женщин на саблях и рапирах. В апреле сборная поедет на Чемпионат России. Об этом UFA.AIF.RU сообщил тренер сборной России по мужской рапире Фарит Арсланов.

Вместе со старшим тренером РБ Фаритом Арслановым желающих сражаться на рапирах и саблях обучает тренер высшей категории по сабле Валерий Козлов . В этом году в республиканских соревнованиях участвовали 12 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«По итогам двух дней сражений у нас определились четыре чемпиона Башкирии, — говорит тренер сборной России по мужской рапире Фарит Арсланов. — Лучшая по бою на рапире среди женщин — Эльза Янабаева, на сабле — Светлана Сапожникова . Среди мужчин чемпионом по бою на рапире стал Никита Нагаев, на сабле — участник Паралимпийских игр в 2012 г. в Лондоне Тимур Хаматшин. И Тимур, и Никита — призёры Чемпионата мира. Сейчас сборная республики из 6 мужчин и трёх женщин готовится к Чемпионату России, который пройдёт с 15 по 19 апреля в г. Лобня Московской области».

По словам тренера Арсланова, ребята настроены на победу. Им предстоит сразиться с сильными соперниками из Новосибирска, Омска, Москвы, молодой команды из Санкт-Петербурга. Затем собираются победить на Чемпионате Европы, который пройдёт в сентябре в Италии. Кстати, осенью прошлого года в составе сборной России Тимур Хаматшин, Никита Нагаев и Альберт Камалов участвовали в Чемпионате Мира в Риме.

В ноябре этого года начнётся отбор участников на Паралимпийские игры, которые пройдут в Японии в 2020 году. Наши фехтовальщики надеются туда попасть и доказать, что они лучшие. Особенно после того, как в составе сборной России их не допустили к участию в Паралимпийских играх в 2016 г. в Бразилии.