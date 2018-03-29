Фанатский сектор ФК «Оренбург» опустеет на одну игру

На матче «Оренбурга» с «Томью» сектор болельщиков стадиона «Газовик» опустеет. Это связано с постановлением КДК РФС по итогам предыдущего матча

Согласно решению, болельщики ФК «Оренбург» не смогут пройти на два сектора — D и E Южной трибуны. Также 31 марта на матче фанатам запрещено устраивать альтернативный сектор активной поддержки, демонстрировать баннеры и использовать иные средства поддержки на других трибунах стадиона. Напомним, матч 28-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Олимпиец» завершился крупным штрафом. Оренбургские болельщики продемонстрировали нацистскую символику, за что клуб получил штраф в размере 100 тыс. рублей. Добавим, во время встречи были допущены еще несколько нарушений, за которые оренбургский футбольный клуб также заплатит.