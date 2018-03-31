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ФК «Оренбург» разгромил «Томь» и приблизился к первому месту
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ФК «Оренбург» разгромил «Томь» и приблизился к первому месту 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
31 марта ФК «Оренбург» на домашнем поле одержал победу над «Томью», матч закончился со счетом 3:0.
Первый гол на 15 минуте забил Терехов, под занавес первого тайма также отличился Сутормин. Третий мяч в ворота соперников на 82 минуте отправил Ойеволе.
По решению КДК РФС в этот раз болельщики не присутствовали на фанатской трибуне из-за демонстрации запрещенной символики на одном из матчей.
«Енисей», который сейчас занимает первое место в турнирной таблице, уступил «Кубани». Теперь оренбуржцы сократили свое отставание от красноярцев до одного очка.
7 апреля ФК «Оренбург» сыграет на выезде с клубом «Химки».
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