ФК «Оренбург» разгромил «Томь» и приблизился к первому месту

31 марта ФК «Оренбург» на домашнем поле одержал победу над «Томью», матч закончился со счетом 3:0.

Первый гол на 15 минуте забил Терехов, под занавес первого тайма также отличился Сутормин. Третий мяч в ворота соперников на 82 минуте отправил Ойеволе.

По решению КДК РФС в этот раз болельщики не присутствовали на фанатской трибуне из-за демонстрации запрещенной символики на одном из матчей.

«Енисей», который сейчас занимает первое место в турнирной таблице, уступил «Кубани». Теперь оренбуржцы сократили свое отставание от красноярцев до одного очка.

7 апреля ФК «Оренбург» сыграет на выезде с клубом «Химки».