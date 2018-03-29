Захарова напомнила Джонсону об уровне Британии на Олимпиаде-1936

Официальный представитель Министерства иностранных дел ( МИД ) России Мария Захарова ответила на выпады британского министра иностранных дел Бориса Джонсона и напомнила ему, на каком уровне была представлена Великобритания на Олимпийских играх в ФРГ в 1936 году. Об этом сообщают «Известия».

"Господин Джонсон, вы о чем?… Есть подозрение, что он имел в виду не спорт и не организацию спортивного мероприятия. Тогда что он имел в виду? Есть подозрение, что он говорил о политической ситуации в Германии того периода и об отношении к происходившему тогда со стороны британского политического класса", — заявила Захарова на брифинге.

"Мы бы хотели напомнить Борису Джонсону и вообще всем британцам об уровне официальной представленности Великобритании на играх 1936 года", — заявила представитель МИД России. Она продемонстрировала изданную в ФРГ в 1936 году официальную брошюру «Почетные гости XI Олимпийских игр», отметив, что ей неприятно «даже держать в руках» эту брошюру.