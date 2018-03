Скульптор скандального бюста Роналду сделал новую версию (фото)

«Я хотел показать себя людям с другой стороны, ведь СМИ пишут обо мне с негативом. Но я гордился первым бюстом. Если бы я работал снова, то всё сделал бы точно так же», — цитирует Сантуша ESPN.

March 29, 2017: Emanuel Santos' first Cristiano Ronaldo sculpture is unveiled in Madeira. March 29, 2018: We gave him a second chance.

