Бибрас Натхо заявил, что хочет покинуть ЦСКА ради выступлений в Европе

Футболист ЦСКА Бибрас Натхо отметил, что планирует покинуть ЦСКА. В частности, полузащитник заявил, что хочет проверить свои силы в Европе. «Уже этим летом мое контрактное соглашение с ЦСКА подойдет к концу. В клубе хотят, чтобы я продлил его, но я хочу попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Англии, Италии или Испании. Мне уже 30 и мое время в футболе подходит к концу», — поделился Бибрас Натхо. Напомним, Бибрас Натхо пополнил ряды «армейцев» в 2014 году. На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Локомотива» «красно-синие» отстают на 8 очков. В текущем сезоне РФПЛ Натхо провел 21 матч, где смог забить 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Отметим, уже 5 апреля ЦСКА проведет первый четвертьфинальный поединок Лиги Европы. Соперником «армейцев» на этой стадии оказался лондонский «Арсенал».