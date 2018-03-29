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В Энгельсе женщина отдала «целительницам» деньги и золото
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В Энгельсе женщина отдала «целительницам» деньги и золото 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Покровчанка повериза незнакомкам и добровольно отдала им ценности за снятие порчи. Происшествие случилось на улице. Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, «целительницы» предложили прохожей снять порчу, поскольку по их наблюдениям, прохожую гложет недуг. Женщины рекомендовали снять бесплатно порчу с нее и семьи.
Но затем намекнули, что з аплатить все таки предется, поскольку золото должно впитать все болезни. Доверчивая девушка поднялась в квартиру и взяла из дома не только украшения, но и 20 тысяч рублей.
Но спустя час, раскаялась, засомневавшись, что чудодейственные пассы смогут кардинально решить проблемы семьи, и пожаловалась полицейским. Мошенниц тем временем и «след простыл». Возбуждено уголовное дело.
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