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Запрещенный прием, или Почему США не выдают визы российским спортсменам
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Запрещенный прием, или Почему США не выдают визы российским спортсменам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по вольной борьбе рискует пропустить Кубок мира, который стартует 5 апреля в американском штате Айова. Спортсменам и тренерам попросту не выдают въездные визы. В посольстве США в Москве объяснили это большой очередью на собеседование. По словам главы дипмиссии Джона Хантсмана, консульский центр испытывает нехватку сотрудников. За визами россиянам предложили обратиться в американское диппредставительство в Армении.
Выражаясь спортивным языком, Соединенные Штаты применили запрещенный прием. Причем не какой-то болевой захват, а из серии «мелких пакостей» — дергать за уши, щипаться, кусаться. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал это попыткой отыграться на спортсменах и заявил, что американские власти «совсем потеряли совесть».
На ситуацию отреагировали и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала невыдачу виз «открытой дискриминацией». «Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях», — заявила она.
Безусловно, схватки с участием российских вольников должны были стать украшением Кубка мира. Ведь сборная России — это одна из сильнейших команд планеты. В ее составе — олимпийский чемпион Рио-2016 в весовой категории до 65 кг Сослан Рамонов. Всего же на Играх в Бразилии россияне завоевали 9 наград, в том числе 4 золотых.
Тут стоит обратить внимание еще на один момент. Кубок мира — это не американский междусобойчик, а событие международного масштаба. Турнир проводится под эгидой международной федерации — «Объединенный мир борьбы». Когда страны получают право принять у себя подобные мероприятия, они берут на себя ряд обязательств, в том числе создать благоприятные условия для спортсменов. Отказывая российским борцам в праве на въезд, США откровенно злоупотребляют своим положением. Хотя, может быть, Вашингтон просто проверяет границы дозволенного. Не удалось российским спортсменам с помощью WADA и МОК запретить участвовать в Олимпийских играх — а что, если просто не пустить их на соревнования под надуманным предлогом? И кто теперь скажет, что спорт вне политики?
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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