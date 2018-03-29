Левников считает включение Карасева в список арбитров ЧМ-2018 успехом школы судейства РФ

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Включение бригады российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым в список судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2018 года, является большим успехом российской школы судейства. Такое мнение ТАСС выразил бывший судья международной категории Николай Левников , работавший на чемпионате мира 1998 года.

Тихон Калугин. Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила о том, что российская бригада судей во главе с Карасевым попала в список арбитров на ЧМ-2018. Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов

"Надо поздравить Сергея и двух его помощников с тем, что они оказались в числе десяти бригад от Европы на чемпионате мира. Это очень большой успех и самих ребят, и всей нашей школы судейства, — подчеркнул Левников. — Попасть на чемпионат мира для каждого арбитра — мечта и цель, которую он перед собой ставит, если человек амбициозный. В то же время это и огромная ответственность".

Эксперт назвал попадание российской бригады судей на чемпионат мира заслуженным. «На протяжении четырех лет они конкурировали с судьями из многих стран, в первую очередь европейских. Случайно на такой турнир не попадают, они этого заслужили своей работой, отношением к делу, знаниями», — отметил Левников.

"ФИФА на протяжении последнего года проводила много турниров и сборов, где они отбирали судей. Надо было сдать очень серьезные тесты по физической подготовке и экзамены по правилам игры, плюс судить матчи крупных турниров. Сергей с помощниками были на хорошем уровне. Если бы наша бригада не попала на чемпионат мира, это было бы плохо не только для российской школы судейства, но и для всего футбола", — добавил он.