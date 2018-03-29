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Экс-глава судейского комитета: если бы не было наших судей на ЧМ, было бы плохо
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Экс-глава судейского комитета: если бы не было наших судей на ЧМ, было бы плохо 

Чемпионат.com 1 час назад
Сергей Зуев, экс-глава судейского комитета, инспектор УЕФА и РФС, прокомментировал тот факт, что российский арбитр Сергей Карасёв и его помощники включены в список судей для работы на матчах чемпионата мира—2018. «Узнаю это от вас. Это заслуженно. Он проделал долгий путь. Это награда для него и его бригады. У меня не было сомнений, что они будут работать на чемпионате мира. Карасёв постоянно поднимался по ступеням. От юношеского чемпионата мира до взрослого. На всех этапах он показывал свой хороший уровень. Если бы нашей бригады не было на нашем чемпионате мира, это было бы плохо и ужасно для всего нашего футбольного сообщества.
Хочу пожелать его бригаде командной работы. Все вместе они справятся. Насколько далеко они могут дойти? Всё зависит от работы. Чем лучше они будут работать, тем выше стадия, на которой они смогут работать. Всё будет решать Пьерлуиджи Коллина непосредственно по работе на групповых матчах», — сказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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