Дан старт строительству скоростной железнодорожной линии между Киевом и МА Борисполь

В феврале этого года в Кабмине сообщили о том, что электричку до аэропорта Борисполь построят за полгода. Подвижной состав, который будет использоваться на линии, — 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Все поезда в течение 6 месяцев будут подготовлены к эксплуатации. Они смогут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год. Напомним, что сам проект возведения железнодорожных путей между аэропортом Борисполь и Киевом был предложен китайской компанией China Road and Bridge Corporation. Планируется, что его реализацией также займется китайская компания.