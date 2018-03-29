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Дан старт строительству скоростной железнодорожной линии между Киевом и МА Борисполь
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Дан старт строительству скоростной железнодорожной линии между Киевом и МА Борисполь 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В феврале этого года в Кабмине сообщили о том, что электричку до аэропорта Борисполь построят за полгода. Подвижной состав, который будет использоваться на линии, — 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Все поезда в течение 6 месяцев будут подготовлены к эксплуатации. Они смогут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год. Напомним, что сам проект возведения железнодорожных путей между аэропортом Борисполь и Киевом был предложен китайской компанией China Road and Bridge Corporation. Планируется, что его реализацией также займется китайская компания.
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