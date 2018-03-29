Апрельский конкурс рецензий на ivi

Онлайн-кинотеатр ivi объявляет о начале апрельского конкурса рецензий. Напишите хотя бы одну рецензию, и, если она станет лучшей, получите один из трех призов для настоящего киномана.

Подписка для всех участников конкурса!

Авторы трех лучших рецензий получат призы: 1 место — Фигурка Пингвина из «Бэтмен возвращается» (45 см)

rosman.ru 3 место — Реплика Шкатулки Лемаршана (масштаб 1:1)

geekzona.ru Для участия в конкурсе необходимо:

1. Написать хотя бы одну рецензию на ivi.ru в даты проведения конкурса (1 — 30 апреля).

2. После удачного прохождения модерации рецензии оставить в комментариях к посту (vk.com/wall-15106510_191271) заявку на участие в конкурсе в виде прямой ссылки на опубликованную рецензию.

3. Сделать всего один репост этой записи на свою стену.

Количество Заявок и рецензий от одного автора не ограничено. Участвовать в конкурсе могут только подписчики паблика ivi. Победителей выберем путем голосования внутри редакции ivi за лучшую рецензию.

Обсуждения и вопросы по конкурсу можно задать в этой теме: vk.com/topic-15106510_34327330