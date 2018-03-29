Клиент расплатился с калужским таксистом билетом «банка приколов» 

59-летний калужский таксист стал жертвой мошенника, который расплатился за поездку купюрой «банка приколов» номиналом 5000 рублей. Получив сдачу 4800 рублей, пассажир скрылся. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области О том, что он стал обладателем пяти тысяч дублей, таксист узнал лишь через два дня, когда купюру сначала отказался принимать платежный терминал, а затем и кассир на автозаправке. Тогда он написал заявление в полицию. Полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения, запечатлевшей клиента таксиста, и разместили ее в соцсетях. Сразу после этого герой этого сюжета позвонил в полицию и заявил, что готов сдаться в руки правосудию. По сообщению пресс-службы УМВД России по Калужской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.