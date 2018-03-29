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Троих юных футболистов из Калининграда госпитализировали в Гродно с кишечной инфекцией
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Троих юных футболистов из Калининграда госпитализировали в Гродно с кишечной инфекцией 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Троих воспитанников калининградской спортивной школы олимпийского резерва по футболу (ДЮСШОР № 5), участвовавших в турнире по футболу в Гродно (Белоруссия) госпитализировали с подозрением на кишечную инфекциею. Об этом ТАСС сообщили в четверг в министерстве спорта Калининградской области.
"Сегодня в 11:00 в Гродно госпитализировали троих из 13 участников команды", — сказал представитель ведомства. Они остаются в больнице, их родители также остаются в Гродно, остальные воспитанники, тренеры и родители, сопровождавшие юных футболистов возвращаются в Калининград и уже этой ночью будут в городе, добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что калининградская команда принимала участие в футбольном турнире в числе восьми команд. Делегация, приехавшая в Гродно, состояла из 28 человек — 13 игроков, двух тренеров и 13 родителей юных футболистов. «Все возвращающиеся в Калининград чувствуют себя хорошо», — сказал представитель регионального Минспорта, отметив, что команда покинула Белоруссию планово, закончив выступления на турнире.
Факт госпитализации калининградских футболистов в Белоруссии подтвердило региональное управление Роспотребнадздора. Ситуация находится под контролем областных властей.
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