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Бывший инспектор ФИФА: «Было бы неправильно, если бы наши судьи не попали на домашний ЧМ»
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Бывший инспектор ФИФА: «Было бы неправильно, если бы наши судьи не попали на домашний ЧМ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший Инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд считает, что российские арбитры обязаны обслуживать матчи домашнего чемпионата мира.
«Карасеву по силам обслужить вплоть до финальной игры. В судействе сейчас нет таких имен как, допустим, Месси или Роналду. Сегодня нет таких имен в судействе. Любой судья всегда может допустить ошибку. Мы все должны быть горды, что Карасева назначили на мировое первенство.
Было бы неправильно не приглашать российского судью, когда страна принимает мировое первенство. На сегодняшний день Карасев прошел наибольшие испытания. У него очень много опыта. Самое главное, что у него очень солидная бригада. Я жду от него очень хорошего судейства. Потому что попасть на турнир через такую критику, как он у нас в стране попал, непросто. Я помню матч «Анжи» — «Динамо» и другие матчи. Тут у нас ничего не прощают. У нас все через стекло просматривают. На сегодняшний день, он готов на очень высоком уровне», — сказал Бартфельд корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.
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