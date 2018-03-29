Бывший инспектор ФИФА: «Было бы неправильно, если бы наши судьи не попали на домашний ЧМ»

Бывший Инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд считает, что российские арбитры обязаны обслуживать матчи домашнего чемпионата мира.

«Карасеву по силам обслужить вплоть до финальной игры. В судействе сейчас нет таких имен как, допустим, Месси или Роналду. Сегодня нет таких имен в судействе. Любой судья всегда может допустить ошибку. Мы все должны быть горды, что Карасева назначили на мировое первенство.