Министр спорта Московской области: Мы озадачены и возмущены недопуском наших борцов на Кубок мира

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал скандал с отказом в визах российским участника Кубка мира по вольной борьбе, который должен пройти в США:

«Мы озадачены сложившимися обстоятельствами. Ничего, кроме недоумения и возмущения они не вызывают. Только представьте абсурдность ситуации: команду пригласили принять участие в Кубке мира, а в последний момент не пустили на территорию его проведения. Налицо очередные провокации со стороны американских властей в отношении мирового спорта, ведь в этой «лодке» оказалась не только сборная России, но и коллеги из Казахстана и Азербайджана.

Вольники из Ирана вообще могут отказаться от поездки в США. У них свои причины, но их команда является одним из фаворитов, многократным обладателем этого самого Кубка. Сборная США, кстати, подобным успехом отмечалась в далёком 2003 году. Может, такими действиями они решили снизить конкуренцию и уже победить, наконец? В таком случае можно вообще лишь друг с другом соревноваться и самостоятельно награждать себя медалями. Организаторы Кубка должны тщательно проанализировать прецедент: почему к ним приедет лишь половина заявленных команд?

Больше всего в этой ситуации жалко самих спортсменов. Обидно за всю сборную, в составе которой, напомню, четыре подмосковных борца: Азамат Тускаев Исмаил Мусукаев , Сослан Рамонов и Владислав Валиев . Парни набрали ход на других соревнованиях, серьёзно готовились, а в итоге им запретили въезд. Захотят ли они туда поехать в следующий раз — большой вопрос».

Напомним, что с 7 по 8 апреля 2018 года в Айова-Сити (США) пройдёт Кубок мира по вольной борьбе. На нём должна была выступить национальная сборная России, в состав которой входят четыре подмосковных борца. Однако посольство США отказало в выдаче виз для въезда в страну членам сборной России. Помимо российской сборной, в выдаче виз также отказали борцам из Казахстана и Азербайджана.