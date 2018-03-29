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Министр спорта Московской области: Мы озадачены и возмущены недопуском наших борцов на Кубок мира
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Министр спорта Московской области: Мы озадачены и возмущены недопуском наших борцов на Кубок мира 

Советский спорт 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал скандал с отказом в визах российским участника Кубка мира по вольной борьбе, который должен пройти в США:
«Мы озадачены сложившимися обстоятельствами. Ничего, кроме недоумения и возмущения они не вызывают. Только представьте абсурдность ситуации: команду пригласили принять участие в Кубке мира, а в последний момент не пустили на территорию его проведения. Налицо очередные провокации со стороны американских властей в отношении мирового спорта, ведь в этой «лодке» оказалась не только сборная России, но и коллеги из Казахстана и Азербайджана.
Вольники из Ирана вообще могут отказаться от поездки в США. У них свои причины, но их команда является одним из фаворитов, многократным обладателем этого самого Кубка. Сборная США, кстати, подобным успехом отмечалась в далёком 2003 году. Может, такими действиями они решили снизить конкуренцию и уже победить, наконец? В таком случае можно вообще лишь друг с другом соревноваться и самостоятельно награждать себя медалями. Организаторы Кубка должны тщательно проанализировать прецедент: почему к ним приедет лишь половина заявленных команд?
Больше всего в этой ситуации жалко самих спортсменов. Обидно за всю сборную, в составе которой, напомню, четыре подмосковных борца: Азамат Тускаев, Исмаил Мусукаев, Сослан Рамонов и Владислав Валиев. Парни набрали ход на других соревнованиях, серьёзно готовились, а в итоге им запретили въезд. Захотят ли они туда поехать в следующий раз — большой вопрос».
Напомним, что с 7 по 8 апреля 2018 года в Айова-Сити (США) пройдёт Кубок мира по вольной борьбе. На нём должна была выступить национальная сборная России, в состав которой входят четыре подмосковных борца. Однако посольство США отказало в выдаче виз для въезда в страну членам сборной России. Помимо российской сборной, в выдаче виз также отказали борцам из Казахстана и Азербайджана.
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