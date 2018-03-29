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Терюшков подчеркнул абсурдность ситуации с отказом в визах США вольным борцам из РФ
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Терюшков подчеркнул абсурдность ситуации с отказом в визах США вольным борцам из РФ 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что отказ в выдаче американских виз членам сборной России, которые должны были выступать в США на Кубке мира по вольной борьбе, очередной провокацией и абсурдом, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Подмосковья.
С 7 по 8 апреля 2018 года в Айова-Сити (США) пройдет Кубок мира по вольной борьбе. На нем должна была выступить национальная сборная России, в состав которой входят четыре подмосковных борца. Однако посольство США отказало в выдаче виз для въезда в страну членам сборной России. Помимо нашей сборной, в выдаче виз также отказали борцам из Казахстана и Азербайджана.
«Мы озадачены сложившимися обстоятельствами. Ничего, кроме недоумения и возмущения они не вызывают. Только представьте абсурдность ситуации: команду пригласили принять участие в Кубке мира, а в последний момент не пустили на территорию его проведения. Налицо очередные провокации со стороны американских властей в отношении мирового спорта, ведь в этой «лодке» оказалась не только сборная России, но и коллеги из Казахстана и Азербайджана», — сказал Терюшков.
По его словам, вольники из Ирана вообще могут отказаться от поездки в США. У них свои причины, но их команда является одним из фаворитов, многократным обладателем этого самого Кубка. Сборная США, кстати, подобным успехом отмечалась в далеком 2003 году.
«Может, такими действиями они решили снизить конкуренцию и уже победить, наконец? В таком случае можно вообще лишь друг с другом соревноваться и самостоятельно награждать себя медалями. Организаторы Кубка должны тщательно проанализировать прецедент: почему к ним приедет лишь половина заявленных команд?» — добавил министр.
Он подчеркнул, что больше всего в этой ситуации жалко самих спортсменов.
«Обидно за всю сборную, в составе которой, напомню, четыре подмосковных борца: Азамат Тускаев, Исмаил Мусукаев, Сослан Рамонов и Владислав Валиев. Парни набрали ход на других соревнованиях, серьезно готовились, а в итоге им запретили въезд. Захотят ли они туда поехать в следующий раз — большой вопрос», — заключил Терюшков.
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