Джон Купер: Нам надо больше времени проводить в зоне атаке

— Нам немного мешает то, что мы наносим бросок, и на этом все заканчивается. Мы не идем на добивание, не бросаем в расчете на то, что можно будет побороться за шайбу на пятачке. А это то, за счет чего мы играем в атаке. Мы бросаем в ловушку вратаря, и игра останавливается. Или мы проигрываем вбрасывание, и шайбу выводят из зоны. Приходится все начинать заново. Нам надо больше времени проводить в зоне атаке. Это поможет нам забивать, — цитирует Купера официальный сайт НХЛ. Напомним, что хоккеисты «Тампы» забили 20 голов в последних семи играх, в трех из которых забрасывали не более одной шайбы.