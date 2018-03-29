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Узбеки-гипнотизеры украли у казахских пенсионеров 9 тысяч долларов
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Узбеки-гипнотизеры украли у казахских пенсионеров 9 тысяч долларов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Считают в полиции.
В Алма-Ате (Казахстан) по подозрению в кражах задержали пятерых граждан Узбекистана. По версии следствия, иностранцы предлагали пожилым людям «проверить и поменять купюры на новые». А после, применяя технику гипноза, присваивали деньги, передает "Уралинформбюро".
Пенсионеры с трудом могли вспомнить, как передавали наличные злоумышленникам. В ряде случаев мошенники сопровождали своих жертв до банков и те снимали сбережения со счетов, сообщили в департаменте внутренних дел Алма-Аты.
Уже установлена причастность банды к трем эпизодам: преступным путем гипнотизеры получили около девяти тысяч долларов. Сейчас полиция ищут других пострадавших.
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