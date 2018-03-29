Узбеки-гипнотизеры украли у казахских пенсионеров 9 тысяч долларов

Считают в полиции.

В Алма-Ате (Казахстан) по подозрению в кражах задержали пятерых граждан Узбекистана. По версии следствия, иностранцы предлагали пожилым людям «проверить и поменять купюры на новые». А после, применяя технику гипноза, присваивали деньги, передает "Уралинформбюро"

Пенсионеры с трудом могли вспомнить, как передавали наличные злоумышленникам. В ряде случаев мошенники сопровождали своих жертв до банков и те снимали сбережения со счетов, сообщили в департаменте внутренних дел Алма-Аты.

Уже установлена причастность банды к трем эпизодам: преступным путем гипнотизеры получили около девяти тысяч долларов. Сейчас полиция ищут других пострадавших.