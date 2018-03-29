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Спортивный юрист: в случае неявки какой-то сборной на ЧМ-2018 будут применены санкции
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Спортивный юрист: в случае неявки какой-то сборной на ЧМ-2018 будут применены санкции 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России некоторыми странами. Слова специалиста приводит НСН.
"Там пару месяцев назад была статья, что английских фанатов призвали опасаться голодных российских медведей, от которых у нас якобы очень большая смертность в России. Это из этой же серии. Что ж на это внимание обращать? Сумасшедших везде полно", — заявил юрист.
Пацев также отметил, что в случае бойкота может последовать наказание от Международной федерации футбола (ФИФА).
"В случае неявки какой-то сборной будут применены меры и санкции к этой сборной вплоть до отстранения её от участия в других турнирах, проводимых под эгидой ФИФА. Что касается бойкота со стороны болельщиков и так далее — пусть бойкотируют сколько угодно", — добавил он.
Ранее Пацев призвал РУСАДА прекратить страусиную политику и начать работать.
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