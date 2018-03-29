Ученые рассказали, почему хоккей опасен для жизни болельщиков

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости . Наблюдения за жизнью болельщиков команд Национальной хоккейной лиги показали, что просмотр хоккея за телевизором или на стадионе заметно повышает частоту развития сердечных приступов, говорится в статье, опубликованной в Canadian Journal of Cardiology.

"Мы впервые проверили то, существует ли связь между хоккейными баталиями и тем, как часто люди попадают в «неотложку» и кардиологические отделения клиник. Мы выбрали для наших экспериментов болельщиков нашей городской команды, так как «Канадиенс» являются одной из самых популярных и титулованных команд НХЛ с самыми преданными фанатами", — заявил Хун Ли (Hung Ly) из университета Монреаля (Канада).

В последние годы ученые всерьез заинтересовались тем, как спорт влияет не только на здоровье самих профессиональных атлетов, но и болельщиков, переживающих за них на трибунах и на диванах дома. К примеру, несколько лет назад медики заметили, что число сердечных приступов и вызовов «скорой помощи» выросло в несколько раз во время одного из последних чемпионатов мира по футболу.

Год назад канадские медики выяснили, что просмотр хоккея тоже может повышать вероятность развития проблем с сердцем. В среднем, как они обнаружили, сердце болельщика бьется в два раза быстрее во время матча, чем в другие моменты времени. Это может провоцировать инфаркты, инсульты и другие потенциально фатальные неполадки в работе сердечно-сосудистой системы.

Ли и его коллеги пошли дальше и проверили, действительно ли существует подобная причинно-следственная связь, изучив то, как много людей попадало в больницы с инфарктами и прочими болезнями сердца в те дни, когда хоккеисты «Монреаля» играли матчи регулярного сезона или плей-оффа Кубка Стенли.

Как показали эти наблюдения, победы «Канадиенс» доставались дорогой ценой не только для самих игроков клуба, но и их болельщиков, что в особенности касалось молодых мужчин в возрасте до 55 лет. По словам медиков, частота появления сердечных приступов у них вырастала примерно на 40% во время домашних побед «Монреаля». Вопреки ожиданиям ученых, овертаймы, буллиты и решающие игры в плей-офф почти не влияли на частоту госпитализации «жертв хоккея».

Что интересно, эта связь особенно ярко проявлялась во время побед, и была менее очевидна после поражений «Канадиенс». Как предполагают ученые, в увеличении частоты сердечных приступов были замешаны не только учащение пульса и прочие физиологические изменения, но и обильные алкогольные возлияния, большие порции жирной пищи и прочие способы празднования победы.

Другой интересный факт заключался в том, что просмотр хоккея не действовал подобным образом на женщин, несмотря на то, что они больше подвержены болезням сердца и сосудов. Такая связь не возникала даже в тех случаях, если они были закоренелыми фанатами «Монреаля» и переживали за команду не меньше, чем мужчины.

Все это, как подчеркивают Ли и его коллеги, не говорит о том, что просмотр хоккея стоит полностью запретить. Этот факт, по их словам, должны учитывать медицинские службы «хоккейных» городов и владельцы ледовых арен при проведении матчей.